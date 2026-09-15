Черноземье 15.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 16 сентября Австралийский доллар 59,9930 Английский фунт 113,5167 Белорусский рубль 27,8136 Гонконгский доллар* 10,7362 Дирхам ОАЭ 22,9370 Доллар США 84,2362 Евро 97,3012 Индийская рупия** 87,8144 Казахстанский тенге** 18,8111 Канадский доллар 60,5624 Китайский юань 12,5538 СДР 115,3589 Сингапурский доллар 66,2391 Турецкая лира* 17,3404 Украинская гривна* 18,8705 Шведская крона* 86,2523 Швейцарский франк 103,0286 Японская иена** 54,4689 *За 10. **За 100.