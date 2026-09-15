Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 16 сентября

Австралийский доллар 59,9930
Английский фунт 113,5167
Белорусский рубль 27,8136
Гонконгский доллар* 10,7362
Дирхам ОАЭ 22,9370
Доллар США 84,2362
Евро 97,3012
Индийская рупия** 87,8144
Казахстанский тенге** 18,8111
Канадский доллар 60,5624
Китайский юань 12,5538
СДР 115,3589
Сингапурский доллар 66,2391
Турецкая лира* 17,3404
Украинская гривна* 18,8705
Шведская крона* 86,2523
Швейцарский франк 103,0286
Японская иена** 54,4689

*За 10. **За 100.