Минюст США рассказал об отмывании денег для Ирана через криптобиржу Binance

Криптобиржа Binance использовалась для перевода средств, получаемых Ираном от продажи нефти на черном рынке китайским покупателям. Об этом заявили в прокуратуре Нью-Йорка и ФБР.

В прокуратуре уточнили, что две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые счета на Binance «для отмывания доходов от продажи иранской нефти на черном рынке, переправляя незаконно полученные средства правительству Ирана, его агентам и/или подставным лицам, которые использовали их для финансирования террористической и иной деятельности иранского правительства».

В рамках описанной схемы через биржу было проведено в виде криптовалют в общей сложности $61 млн, конфискации которых теперь добивается Минюст США. Всего же, по данным прокуратуры, при помощи криптовалют Иран получил за продажу нефти на черном рынке около $1,5 млрд.

«Правительство Ирана полагается на продажу сырой нефти на черном рынке для финансирования своих вооруженных сил и поддержки терроризма на Ближнем Востоке и по всему миру, а также для осуществления иной деструктивной деятельности, связанной с разработкой ядерной программы и баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды… Сегодня мы арестовываем и добиваемся конфискации более $61 млн, принадлежащих правительству Ирана,— в противном случае эти средства пошли бы на обеспечение враждебных военных действий и террористических атак против США и наших союзников»,— заявил заместитель нью-йоркского прокурора Шон Бакли.

Евгений Хвостик