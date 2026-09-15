Захарова сравнила выбор Армении между ЕС и ЕАЭС с семьей на грани развода

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армении необходимо сделать выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) как можно скорее. Аргументацию о том, что пока рано проводить референдум по этому вопросу, она назвала похожей на манипуляцию.

«Это то же самое, когда в семье живут двое, а один уже вроде как в другой семье живет. А второй его спрашивает: "Скажи, пожалуйста, ты все-таки как бы где? У нас с тобой семья или ты как бы уже в другой семье?" А ответ звучит "не раз, не два, не полтора". Мол, потом определимся. Когда потом-то? Когда уже, пардон, мебель начнут выносить? Это же элементарная порядочность»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Мол, если там где-то согласятся принять, тогда я тебе и отвечу — муж я тебе или не муж. А пока давай считай, что муж. Хотя у меня есть другая многовекторная перспектива»,— добавила она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не видит нарушений договоренностей с ЕАЭС в стремлении в Евросоюз. Российский президент подчеркнул, что республике необходимо определиться «как можно быстрее», чтобы скорректировать торгово-экономическую политику.

У Армении нет статуса кандидата в ЕС, но в прошлом году в стране приняли закон о начале процесса вступления в объединение. Тогда правительство поясняло, что после обсуждения дорожной карты евроинтеграции на референдум вынесут вопрос о членстве в Евросоюзе.

Лусине Баласян