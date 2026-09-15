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Каллас допустила диалог с Путиным

Глава евродипломатии Кая Каллас ответила бы на звонок президента России Владимира Путина, если тот поступит. Об этом она сказала в интервью финской телерадиокомпании Yle.

Кая Каллас

Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность»,— отметила госпожа Каллас. При этом она напомнила, что не поддерживает переговоры по украинскому урегулированию на условиях России.

В мае Кая Каллас допускала свое участие в переговорном процессе по Украине в роли посредника от Евросоюза. При этом ни Россия, ни США не считают Европу готовой к содействию мирной сделке. В Кремле поясняли, что для посредничества необходим нейтралитет, а ЕС поддерживает Украину.

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