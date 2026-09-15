Крымчанина обвинили в госизмене за фото корабля

Жителя Крыма обвинили в государственной измене за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Крыма.

По данным надзорного ведомства, 33-летний житель поселка Симеиз был задержан сотрудниками регионального УФСБ России в рамках уголовного дела о государственной измене. Его имя и фамилию не называют.

По данным обвинения, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины. Выполняя задание куратора, он сфотографировал на телефон один из военных кораблей Черноморского флота РФ и передал фотографии представителю иностранной разведки.

Александр Дремлюгин, Симферополь