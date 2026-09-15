Умерла французская певица Катрин Ринже из авангардного дуэта Les Rita Mitsouko
Певица и актриса Катрин Ринже, ставшая лицом альтернативного поп-рока 1980-х годов в составе дуэта Les Rita Mitsouko, умерла от рака в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Le Monde.
Фото: Dominique Charriau / AP
В 1979 году Катрин познакомилась с мультиинструменталистом и композитором Фредом Шишином, с которым и создала Les Rita Mitsouko. Музыка дуэта представляла собой смесь синти-попа с панком, фанком и традиционным французским шансоном. В 1988 году дуэт записал хит «Singing in the Shower» с американской группой Sparks, а в 1993 году Игги Поп спел с Катрин композицию «My Love Is Bad». Для последнего студийного альбома дуэта в 2007 году англоязычную версию песни «Terminal Beauty» исполнил фронтмен System of a Down Серж Танкян.
Катрин Ринже и Фред Шишин сотрудничали с такими известными продюсерами, как Конни Планк (работал с Kraftwerk, Scorpions, Eurythmics) и Марк Плати (The Cure, Дэвид Боуи). Как отмечают французские критики, певица запомнилась не только своим музыкальным творчеством, но и ярким имиджем, в том числе благодаря авангардным нарядам от Жан-Поля Готье.