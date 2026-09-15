Захарова: выбор площадки по Украине не ограничивается тремя странами

Новый этап переговоров по Украине может пройти в любой из дружественных стран, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, выбор площадки не ограничивается тремя традиционными вариантами.

«Почему только три варианта? Почему вы сужаете возможности? Это не лотерея. Нет, это вопрос, который будет решаться с учетом целого комплекса факторов. Приниматься будет руководством страны» — заявила госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

9 сентября помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что приоритетной площадкой для переговоров с Украиной и США является Абу-Даби. Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США проходили в Абу-Даби в два этапа — 23–24 января и 4–5 февраля 2026 года. После состоялся еще один раунд в Женеве (17-18 февраля), но каких-то существенных договоренностей достигнуть не удалось.