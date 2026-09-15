Послы ЕС взяли дополнительное время для согласования санкций против России

Послам Евросоюза не удалось, как планировалось, 14 сентября договориться о долгосрочном продлении персональных санкций в отношении около 2,6 тыс. российских граждан. В итоге действие санкций пока продлили лишь на неделю, до 22 сентября.

Причина — в разногласиях стран—членов ЕС по вопросу исключения из списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь странам—участницам объединения предстоят дополнительные консультации, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу.

Западные СМИ приводят отдельные детали идущих в рамках ЕС дискуссий. Некоторые из них сообщают, что Франция настаивает на исключении из санкционного списка только Алишера Усманова. По данным FT, ее позиция по господину Усманову — следствие сделки с Азербайджаном, который согласен взамен освободить из тюремного заключения ранее осужденных французских граждан.

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