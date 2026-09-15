Лавров назвал цель поездки Макрона в Африку

Президент Франции Эмманюэль Макрон поехал в Африку, чтобы отговорить руководителей стран континента от участия в совместном с Россией саммите. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Наши подозрения, которые опираются на некоторые факты, в том, что он будет всячески отговаривать наших африканских друзей приезжать на высшем уровне на саммит России и Африки, который будет в Москве в следующем месяце»,— уточнил господин Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию. По словам министра, Россия к таким методам не прибегает, поскольку считает своих партнеров самостоятельными и независимыми государствами.

Третий саммит «Россия — Африка» состоится в Москве 28-29 октября. По итогам предыдущего саммита, который проходил в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, участники подписали более 160 соглашений. В мероприятии участвовали делегации из 48 стран.