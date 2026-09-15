На Урале будут судить двоих подростков по делу об убийстве сверстницы

В Свердловской области двое подростков предстанут перед судом по обвинению в убийстве сверстницы, сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 12 июня подросток из-за личной неприязни решил убить свою знакомую. В этих целях он привлек к преступлению второго подростка. Вместе они встретились с девушкой в районе гаражных кооперативов и нанесли ей ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Сообщение о происшествии поступило в полицию и скорую помощь вечером 12 июня, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. На место направили следственно-оперативную группу. По словам полковника, сотрудники полиции в короткие сроки установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемых. «Под гнетом неопровержимых улик подростки сознались в содеянном»,— сообщил Валерий Горелых.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обоих фигурантов. Им предъявлено обвинение в убийстве совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в СКР.

Полина Бабинцева