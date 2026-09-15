МИД РФ ожидает, что Армения будет соблюдать соглашения по базе в Гюмри

Россия соблюдает соглашение по российской военной базе в Гюмри и ждет тех же действий от Армении, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, альтернативы для сохранения безопасности на Южном Кавказе сейчас не просматривается.

«Дислоцированная в Гюмри российская военная база является одним из несущих элементов архитектуры безопасности как Армении, так и Южного Кавказа в целом»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Пребывание российского контингента в Армении регулируется соответствующими двусторонними соглашениями. Со своей стороны намерены их соблюдать и рассчитываем, что у официального Еревана аналогичный подход»,— подчеркнула представитель российского МИДа.

102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально Армения и Россия заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044 года. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что никаких планов относительно вывода базы нет, но обращал внимание, что присутствие российских сил на территории страны в последние годы сокращается.

Лусине Баласян