В Wildberries опровергли слухи о массовой блокировке кошельков клиентов

Информация о массовой блокировке кошельков клиентов Wildberries неверна, заявили в Wildberries & Russ (RWB). Так в компании прокомментировали публикации Telegram-каналов об участившихся случаях заморозки «WB Кошельков» для проверки источников доходов.

Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона, подчеркнули в пресс-службе RWB. Клиенты продолжают пользоваться платежным сервисом без каких-либо изменений, добавили в компании. «Массовые синхронные публикации в Telegram-каналах однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов»,— указано в пресс-релизе RWB.

Пресс-служба RWB прикрепила ссылку на пост Telegram-канала «Баррель черной икры». В публикации утверждается, что маркетплейс начал блокировать кошельки после совершения покупок на сумму от 20 тыс. руб. Для разморозки требуется предоставить справку 2-НДФЛ, выписки из банков, договор о продаже имущества или другой документ, подтверждающий доход, следует из прикрепленных скриншотов.