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Кто баллотируется на выборах глав регионов

18–20 сентября прямые выборы глав пройдут в восьми субъектах РФ: Мордовии, Тыве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Списки кандидатов — в материале “Ъ”.

Белгородская область

  1. Владимир Абельмазов («Справедливая Россия»), руководитель аппарата регионального отделения партии
  2. Евгений Дремов (ЛДПР), помощник депутата Госдумы
  3. Артем Зотов (РППС), директор ООО «Многоквартирные дома Белгород»
  4. Валерий Шевляков (КПРФ), депутат областной Думы
  5. Александр Шуваев («Единая Россия»), врио главы региона

Чем известен Александр Шуваев

Чем известен Александр Шуваев

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Брянская область

  1. Андрей Архицкий (КПРФ), первый секретарь регионального комитета партии
  2. Александра Казачкова («Новые люди»), замдиректора по развитию «Брянского завода специального оборудования»
  3. Егор Ковальчук («Единая Россия»), врио главы региона

    4. Чем известен Егор Ковальчук

    Чем известен Егор Ковальчук

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  4. Алексей Тимошков («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель
  5. Руслан Титов (ЛДПР), главный инженер ЦПКиО имени 1000-летия города Брянска

Республика Мордовия

  1. Александр Александров (КПРФ), помощник депутата Госдумы
  2. Тимур Гераськин («Справедливая Россия»), депутат регионального госсобрания
  3. Артем Здунов («Единая Россия»), глава региона

    4. Чем известен Артем Здунов

    Чем известен Артем Здунов

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  4. Дмитрий Массеров («Зеленые»), заведующий кафедрой экологии и природопользования МГУ имени Н.П. Огарева
  5. Евгений Тюрин (ЛДПР), зампред регионального госсобрания

Пензенская область

  1. Виктор Ерошенко (РППС), ректор «Института регионального развития Пензенской области»
  2. Павел Куликов (ЛДПР), зампред регионального заксобрания
  3. Михаил Лисин («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель
  4. Олег Мельниченко («Единая Россия»), глава региона

    5. Чем известен Олег Мельниченко

    Чем известен Олег Мельниченко

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  5. Олег Шаляпин (КПРФ), зампред Пензенской гордумы

Тверская область

  1. Людмила Воробьева (КПРФ), депутат заксобрания Тверской области на непостоянной основе
  2. Виталий Королев («Единая Россия»), врио главы региона

    3. Чем известен Виталий Королев

    Чем известен Виталий Королев

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  3. Ольга Левина (ЛДПР), руководитель группы ООО «Озон Сервис»
  4. Сергей Малинкович («Коммунисты России»), председатель ЦК партии
  5. Татьяна Петрова («Справедливая Россия»), директор «Больницы Пирогова»
  6. Игорь Яковенко (РППС), замдиректора липецкого филиала «Росунимеда»

Республика Тыва

  1. Артыш Иргит («Новые люди»), директор регионального фонда «Содействие»
  2. Лодой-Дамба Куулар (КПРФ), первый секретарь регионального комитета партии
  3. Владислав Ховалыг («Единая Россия»), глава региона

    4. Чем известен Владислав Ховалыг

    Чем известен Владислав Ховалыг

    Читать далее

  4. Азиат Чанзан («Справедливая Россия»), самозанятый
  5. Егор Чистяков (ЛДПР), директор «Кызылского транспортного техникума»

Ульяновская область

  1. Марина Ким («Справедливая Россия»), первый зампред комитета Госдумы по информационной политике
  2. Сергей Маринин (ЛДПР), индивидуальный предприниматель
  3. Алексей Русских (КПРФ), глава региона

    4. Чем известен Алексей Русских

    Чем известен Алексей Русских

    Читать далее

  4. Юлия Ясайтис («Новые люди»), директор ООО «Грин-ТС»

Чеченская республика

  1. Исмаил Денильханов («Справедливая Россия»), председатель Общественной палаты региона
  2. Рамзан Кадыров («Единая Россия»), глава региона

    3. Фотогалерея

    Предыдущая фотография
    Рамзан Кадыров в спортзале, 2000-е годы

    Рамзан Кадыров в спортзале, 2000-е годы

    Фото: kadyrov_95 / Instagram

    Рамзан Кадыров со своим отцом — главой временной администрации Чечни Ахматом Кадыровым дома в селении Центорой, 2002 год

    Рамзан Кадыров со своим отцом — главой временной администрации Чечни Ахматом Кадыровым дома в селении Центорой, 2002 год

    Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

    «У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем»

    «У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем»

    Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

    Дома в селе Центорой, 2002 год

    Дома в селе Центорой, 2002 год

    Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

    «Меня не раз убивали, я смотрел в глаза смерти, это нормальное явление»

    «Меня не раз убивали, я смотрел в глаза смерти, это нормальное явление»

    Фото: ИТАР-ТАСС

    «Нельзя ничем оправдать разговоры об отсутствии времени для детей...Любите детей, и они полюбят вас!»

    «Нельзя ничем оправдать разговоры об отсутствии времени для детей...Любите детей, и они полюбят вас!»

    Фото: Юрий Тутов / Коммерсантъ

    Первый зампред правительства Чечни Рамзан Кадыров (второй слева в верхнем ряду), генерал-полковник Геннадий Трошев (третий справа) и глава МВД Чечни Алу Алханов (второй справа) на матче грозненского «Терека» против польского «Леха», 2004 год

    Первый зампред правительства Чечни Рамзан Кадыров (второй слева в верхнем ряду), генерал-полковник Геннадий Трошев (третий справа) и глава МВД Чечни Алу Алханов (второй справа) на матче грозненского «Терека» против польского «Леха», 2004 год

    Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров во время интервью, 2005 год

    Рамзан Кадыров во время интервью, 2005 год

    Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

    Разман Кадыров и журналистка Ксения Собчак закладывают капсулу с обращением к потомкам Чечни, 2005 год

    Разман Кадыров и журналистка Ксения Собчак закладывают капсулу с обращением к потомкам Чечни, 2005 год

    Фото: ИТАР-ТАСС

    На избирательном участке во время парламентских выборов в Чечне, 2005 год

    На избирательном участке во время парламентских выборов в Чечне, 2005 год

    Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров (в центре) на слете движения «Наши» в молодежном лагере «Селигер», 2006 год

    Рамзан Кадыров (в центре) на слете движения «Наши» в молодежном лагере «Селигер», 2006 год

    Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

    Дегустация выпечки на слете движения «Наши», 2006 год

    Дегустация выпечки на слете движения «Наши», 2006 год

    Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

    На церемонии открытия аэропорта в Грозном, 2006 год

    На церемонии открытия аэропорта в Грозном, 2006 год

    Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

    С певцом Филиппом Киркоровым (справа) на праздновании своего дня рождения, 2006 год

    С певцом Филиппом Киркоровым (справа) на праздновании своего дня рождения, 2006 год

    Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров с победительницей конкурса «Краса Чечни — 2006» Замирой Джабраиловой на праздновании своего дня рождения, 2006 год

    Рамзан Кадыров с победительницей конкурса «Краса Чечни — 2006» Замирой Джабраиловой на праздновании своего дня рождения, 2006 год

    Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

    На встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

    На встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

    Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ

    Директор ФСБ РФ Николай Патрушев (слева в первом ряду), премьер-министр Чечни Одес Байсултанов (в центре) и глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции в честь открытия нового здания УФСБ по Чечне, 2007 год

    Директор ФСБ РФ Николай Патрушев (слева в первом ряду), премьер-министр Чечни Одес Байсултанов (в центре) и глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции в честь открытия нового здания УФСБ по Чечне, 2007 год

    Фото: РИА Новости

    Рамзан Кадыров на встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

    Рамзан Кадыров на встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

    Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров на инаугурации в своей резиденции в Гудермесе, 2007 год

    Рамзан Кадыров на инаугурации в своей резиденции в Гудермесе, 2007 год

    Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ  /  купить фото

    Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Чукотки Роман Абрамович на заседании Госсовета в Кремле, 2007 год

    Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Чукотки Роман Абрамович на заседании Госсовета в Кремле, 2007 год

    Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров (в центре) и депутат Госдумы Адам Делимханов (справа во втором ряду) на матче чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» в «Лужниках», 2009 год

    Рамзан Кадыров (в центре) и депутат Госдумы Адам Делимханов (справа во втором ряду) на матче чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» в «Лужниках», 2009 год

    Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров и его лошадь Хорезм на скачках на приз президента РФ в Ростове-на-Дону, 2010 год

    Рамзан Кадыров и его лошадь Хорезм на скачках на приз президента РФ в Ростове-на-Дону, 2010 год

    Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров и футболист Диего Марадона во время матча между командами «Кавказ» и сборной футбольных ветеранов мира на открытии спорткомплекса имени Ахмата Кадырова, 2011 год

    Рамзан Кадыров и футболист Диего Марадона во время матча между командами «Кавказ» и сборной футбольных ветеранов мира на открытии спорткомплекса имени Ахмата Кадырова, 2011 год

    Фото: РИА Новости

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин (слева от Рамзана Кадырова) и руководитель администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов (справа) во время пресс-тура в честь вручения сертификата особой экономической зоны «Ведучи» Руслану Байсарову в Грозном, 2014 год

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин (слева от Рамзана Кадырова) и руководитель администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов (справа) во время пресс-тура в честь вручения сертификата особой экономической зоны «Ведучи» Руслану Байсарову в Грозном, 2014 год

    Фото: Максим Кваша / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров со львенком, 2016 год

    Рамзан Кадыров со львенком, 2016 год

    Фото: vk.com / ramzan

    Митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном, 2016 год

    Митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном, 2016 год

    Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

    Со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко перед заседанием Госсовета, 2016 год

    Со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко перед заседанием Госсовета, 2016 год

    Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров (второй слева) на рыбалке, 2018 год

    Рамзан Кадыров (второй слева) на рыбалке, 2018 год

    Фото: Соцсети Рамзана Кадырова

    Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2023 год

    Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2023 год

    Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

    Рамзан Кадыров на автомобиле Tesla Cybertruck, 2024 год

    Рамзан Кадыров на автомобиле Tesla Cybertruck, 2024 год

    Фото: @RKadyrov_95

    Слева направо: глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков перед заседанием Госсовета РФ, 2024 год

    Слева направо: глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков перед заседанием Госсовета РФ, 2024 год

    Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

    Рамзан Кадыров на модернизированном танке Т-72, 2023 год

    Рамзан Кадыров на модернизированном танке Т-72, 2023 год

    Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / ТАСС

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    Рамзан Кадыров в спортзале, 2000-е годы

    Фото: kadyrov_95 / Instagram

    Рамзан Кадыров со своим отцом — главой временной администрации Чечни Ахматом Кадыровым дома в селении Центорой, 2002 год

    Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

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    Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

    Дома в селе Центорой, 2002 год

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    Фото: ИТАР-ТАСС

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    Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

    Первый зампред правительства Чечни Рамзан Кадыров (второй слева в верхнем ряду), генерал-полковник Геннадий Трошев (третий справа) и глава МВД Чечни Алу Алханов (второй справа) на матче грозненского «Терека» против польского «Леха», 2004 год

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

    Рамзан Кадыров во время интервью, 2005 год

    Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

    Разман Кадыров и журналистка Ксения Собчак закладывают капсулу с обращением к потомкам Чечни, 2005 год

    Фото: ИТАР-ТАСС

    На избирательном участке во время парламентских выборов в Чечне, 2005 год

    Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

    Рамзан Кадыров (в центре) на слете движения «Наши» в молодежном лагере «Селигер», 2006 год

    Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

    Дегустация выпечки на слете движения «Наши», 2006 год

    Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

    На церемонии открытия аэропорта в Грозном, 2006 год

    Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

    С певцом Филиппом Киркоровым (справа) на праздновании своего дня рождения, 2006 год

    Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

    Рамзан Кадыров с победительницей конкурса «Краса Чечни — 2006» Замирой Джабраиловой на праздновании своего дня рождения, 2006 год

    Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

    На встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков

    Директор ФСБ РФ Николай Патрушев (слева в первом ряду), премьер-министр Чечни Одес Байсултанов (в центре) и глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции в честь открытия нового здания УФСБ по Чечне, 2007 год

    Фото: РИА Новости

    Рамзан Кадыров на встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

    Рамзан Кадыров на инаугурации в своей резиденции в Гудермесе, 2007 год

    Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

    Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Чукотки Роман Абрамович на заседании Госсовета в Кремле, 2007 год

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

    Рамзан Кадыров (в центре) и депутат Госдумы Адам Делимханов (справа во втором ряду) на матче чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» в «Лужниках», 2009 год

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

    Рамзан Кадыров и его лошадь Хорезм на скачках на приз президента РФ в Ростове-на-Дону, 2010 год

    Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

    Рамзан Кадыров и футболист Диего Марадона во время матча между командами «Кавказ» и сборной футбольных ветеранов мира на открытии спорткомплекса имени Ахмата Кадырова, 2011 год

    Фото: РИА Новости

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин (слева от Рамзана Кадырова) и руководитель администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов (справа) во время пресс-тура в честь вручения сертификата особой экономической зоны «Ведучи» Руслану Байсарову в Грозном, 2014 год

    Фото: Коммерсантъ / Максим Кваша  /  купить фото

    Рамзан Кадыров со львенком, 2016 год

    Фото: vk.com / ramzan

    Митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном, 2016 год

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

    Со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко перед заседанием Госсовета, 2016 год

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

    Рамзан Кадыров (второй слева) на рыбалке, 2018 год

    Фото: Соцсети Рамзана Кадырова

    Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2023 год

    Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

    Рамзан Кадыров на автомобиле Tesla Cybertruck, 2024 год

    Фото: @RKadyrov_95

    Слева направо: глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков перед заседанием Госсовета РФ, 2024 год

    Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

    Рамзан Кадыров на модернизированном танке Т-72, 2023 год

    Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / ТАСС

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  3. Халид Накаев (КПРФ), депутат регионального парламента

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