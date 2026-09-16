Кто баллотируется на выборах глав регионов
18–20 сентября прямые выборы глав пройдут в восьми субъектах РФ: Мордовии, Тыве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Списки кандидатов — в материале “Ъ”.
Белгородская область
- Владимир Абельмазов («Справедливая Россия»), руководитель аппарата регионального отделения партии
- Евгений Дремов (ЛДПР), помощник депутата Госдумы
- Артем Зотов (РППС), директор ООО «Многоквартирные дома Белгород»
- Валерий Шевляков (КПРФ), депутат областной Думы
- Александр Шуваев («Единая Россия»), врио главы региона
Брянская область
- Андрей Архицкий (КПРФ), первый секретарь регионального комитета партии
- Александра Казачкова («Новые люди»), замдиректора по развитию «Брянского завода специального оборудования»
- Егор Ковальчук («Единая Россия»), врио главы региона
- Алексей Тимошков («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель
- Руслан Титов (ЛДПР), главный инженер ЦПКиО имени 1000-летия города Брянска
Республика Мордовия
- Александр Александров (КПРФ), помощник депутата Госдумы
- Тимур Гераськин («Справедливая Россия»), депутат регионального госсобрания
- Артем Здунов («Единая Россия»), глава региона
- Дмитрий Массеров («Зеленые»), заведующий кафедрой экологии и природопользования МГУ имени Н.П. Огарева
- Евгений Тюрин (ЛДПР), зампред регионального госсобрания
Пензенская область
- Виктор Ерошенко (РППС), ректор «Института регионального развития Пензенской области»
- Павел Куликов (ЛДПР), зампред регионального заксобрания
- Михаил Лисин («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель
- Олег Мельниченко («Единая Россия»), глава региона
- Олег Шаляпин (КПРФ), зампред Пензенской гордумы
Тверская область
- Людмила Воробьева (КПРФ), депутат заксобрания Тверской области на непостоянной основе
- Виталий Королев («Единая Россия»), врио главы региона
- Ольга Левина (ЛДПР), руководитель группы ООО «Озон Сервис»
- Сергей Малинкович («Коммунисты России»), председатель ЦК партии
- Татьяна Петрова («Справедливая Россия»), директор «Больницы Пирогова»
- Игорь Яковенко (РППС), замдиректора липецкого филиала «Росунимеда»
Республика Тыва
- Артыш Иргит («Новые люди»), директор регионального фонда «Содействие»
- Лодой-Дамба Куулар (КПРФ), первый секретарь регионального комитета партии
- Владислав Ховалыг («Единая Россия»), глава региона
- Азиат Чанзан («Справедливая Россия»), самозанятый
- Егор Чистяков (ЛДПР), директор «Кызылского транспортного техникума»
Ульяновская область
- Марина Ким («Справедливая Россия»), первый зампред комитета Госдумы по информационной политике
- Сергей Маринин (ЛДПР), индивидуальный предприниматель
- Алексей Русских (КПРФ), глава региона
- Юлия Ясайтис («Новые люди»), директор ООО «Грин-ТС»
Чеченская республика
- Исмаил Денильханов («Справедливая Россия»), председатель Общественной палаты региона
- Рамзан Кадыров («Единая Россия»), глава региона
- Халид Накаев (КПРФ), депутат регионального парламента
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