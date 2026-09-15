WSJ: нефтяные компании США объявили о начале глобального топливного кризиса

Глобальный топливный кризис, о котором предупреждали крупнейшие нефтяные компании мира, уже наступил. Руководители американских Chevron и ExxonMobil заявляют, что длительная блокировка Ормузского пролива и атака на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии привели к серьезным перебоям в поставках, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Нефтепровод «Восток — Запад» служил альтернативным маршрутом, позволяя Эр-Рияду экспортировать нефть в обход зоны конфликта, но после атаки объемы поставок сократились минимум на 2,5 млн баррелей в сутки.

Конфликт США и Ирана также привел к рекордному росту цен на дизельное топливо в Штатах — до $6,23 за галлон, а бензин подорожал до $4,32, отмечает WSJ. Вашингтон рассчитывает снизить давление на рынок за счет увеличения добычи в Венесуэле и расширения мощностей нефтепереработки.

«Механизмы, которые могли смягчать риски по цене и поставкам, в значительной степени исчерпаны, и у системы больше нет резервов, которые были в начале (конфликта с Ираном.—"Ъ")»,— указывает глава Chevron Майк Вирт.

Ситуацию на мировом рынке топлива, по данным WSJ, осложняют атаки на танкеры и рост закупок нефти Китаем после использования собственных запасов. Кроме того, из-за остановок НПЗ во время боевых действий на Ближнем Востоке и Украине ограниченны поставки дизеля.