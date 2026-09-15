В Марий Эл мать и дочь погибшего участника СВО получили 1 млн рублей

В Марий Эл семья погибшего участника СВО через суд восстановила права на региональную выплату. Ранее они не смогли ее получить из-за отсутствия у военнослужащего регистрации по месту жительства в республике, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка установила, что мужчина фактически постоянно проживал в Марий Эл. Кроме того, часть выплаты была закреплена за его отцом, который с 1994 года не участвовал в воспитании сына, не платил алименты и не поддерживал с ним связь.

Прокуратура обратилась в суд. После этого матери и дочери перечислили 1 млн руб., а также выплатили компенсацию морального вреда.

Анна Кайдалова