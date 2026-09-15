В Саратовской области открыты вакансии судей

Квалификационная коллегия судей Саратовской области открыла несколько вакансий судей. Кандидаты могут претендовать на пост председателя Заводского районного суда Саратова, заместителя председателя Энгельсского районного суда, а также на должности мировых судей участка №2 Гагаринского района и участка №1 Краснокутского района.

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Документы принимаются до 16 октября по адресу ул. Мичурина, 85, 2-й этаж, кабинет 214А. График приема: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45.

Сейчас пост председателя Заводского райсуда Саратова занимает Андрей Богомолов. В Энгельсском райсуде заместителем председателя по уголовным делам значится Станислав Попенков, обязанности зампреда по гражданским делам временно исполняет судья Ирина Оситко, указано на сайте суда.

Нина Шевченко