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Волгоградских чиновников уличили в незаконной сдаче в аренду федеральной земли

Прокуратура Волгоградской области выявила нарушение земельного законодательства со стороны администрации Фроловского района, которая незаконно передала в аренду федеральный участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В апреле 2025 года муниципалитет заключил с местным жителем договор аренды участка площадью более 8,5 га, расположенного в водоохранной зоне реки Арчеды. При этом администрация не имела права распоряжаться федеральной землей.

Фроловская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора недействительным и применении последствий ничтожной сделки. Городской суд требования удовлетворил.

Нина Шевченко