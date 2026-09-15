Волгоградских чиновников уличили в незаконной сдаче в аренду федеральной земли

Прокуратура Волгоградской области выявила нарушение земельного законодательства со стороны администрации Фроловского района, которая незаконно передала в аренду федеральный участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

В апреле 2025 года муниципалитет заключил с местным жителем договор аренды участка площадью более 8,5 га, расположенного в водоохранной зоне реки Арчеды. При этом администрация не имела права распоряжаться федеральной землей.

Фроловская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора недействительным и применении последствий ничтожной сделки. Городской суд требования удовлетворил.

Нина Шевченко