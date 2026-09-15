Корона не упадет

Саудовская Аравия, оказавшаяся под ударами хуситов из соседнего Йемена, ищет военной помощи за рубежом. Королевство запросило разведывательные данные о группировке «Ансар Аллах» у Израиля, с которым оно не поддерживает дипломатических отношений. Просьбу оказать военную помощь саудовское руководство направило и Великобритании. Ни США, ни партнеры по Мекканскому оборонному альянсу в лице Турции и Пакистана пока не смогли или не захотели оказать королевству необходимую поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженные члены группировки «Ансар Аллах» около столицы Йемена Саны, 4 февраля 2024 года

Фото: Khaled Abdullah / Reuters Вооруженные члены группировки «Ансар Аллах» около столицы Йемена Саны, 4 февраля 2024 года

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Саудовская Аравия ищет военную помощь за рубежом на фоне войны в соседнем Йемене. Как сообщило израильское издание Walla со ссылкой на источники в службах безопасности, представители королевства при посредничестве США встретились с израильскими чиновниками, несмотря на то что с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года саудовский правящий дом ограничил контакты с правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху в знак солидарности с палестинским народом.

Главной темой консультаций стала передача Эр-Рияду разведданных о позициях и оперативных планах движения «Ансар Аллах», что необходимо для более эффективных действий саудовской авиации.

Запрос на предоставление военной помощи саудовский правящий дом направил и лично премьер-министру Великобритании Энди Бёрнему, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Лондон, который и сам опасается перекрытия хуситами Баб-эль-Мандебского пролива, выразил готовность поддержать Эр-Рияд и уже направил туда группу своих военных советников.

На фоне наступательной операции хуситов, которая уже привела к захвату западного побережья Йемена и стратегически важных островов в Красном море, Саудовская Аравия оказалась в бедственном положении: ее объекты, включая критическую инфраструктуру, обстреливаются с двух направлений.

Одна волна ударов идет с юга — со стороны хуситов, считающих Эр-Рияд, который поддерживает международно признанное правительство Йемена, своим непосредственным противником.

Другая — с севера, со стороны иракских шиитских группировок, которые при поддержке Ирана с 2023 года наладили с движением «Ансар Аллах» военное взаимодействие.

Эр-Рияд также пытается обеспечить эффективное морское патрулирование Красного моря, поскольку хуситы препятствуют нормальному судоходству, существенно нарастившие за последнюю неделю огневой контроль над акваторией. Безопасность Красного моря стала основной темой визита, который 15 сентября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предпринял в Египет.

Египетское руководство никогда не вступало в прямые боевые столкновения с хуситами и в то же время категорически отклоняло закулисные предложения группировки «Ансар Аллах» о переговорах по организации новых правил судоходства в Красном море. Однако, вероятно, саудовский правящий дом ожидает, что ВМС Египта могут нарастить патрулирование вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обеспечить сопровождение гражданских судов, не вступая в прямую схватку с хуситами.

Движение «Ансар Аллах» ввело односторонний запрет на проход саудовских нефтяных танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив, что продолжает ударять по саудовскому нефтяному экспорту.

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала до 6,2 млн баррелей в сутки из-за сохраняющейся военной угрозы в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также из-за закрытия саудовского нефтепровода «Восток—Запад», поврежденного обстрелами 10 сентября. Это можно считать антирекордом за 36 лет.

Никто из формальных союзников Саудовской Аравии пока не смог или не захотел оказать ей реальную поддержку. Это касается как новых партнеров королевства по Мекканскому оборонному альянсу — Турции и Пакистана, так и Соединенных Штатов. Как рассказали источники Financial Times, США оказали Саудовской Аравии только консультативную и логистическую поддержку, но отказались предоставить воздушное прикрытие, несмотря на все просьбы Эр-Рияда о помощи. По данным газеты, администрация президента Дональда Трампа открыто уведомила своего ближневосточного союзника, что сосредоточена только на конфликте с Ираном, а ситуация вокруг Красного моря пока не входит в список ее приоритетов.

Публично Вашингтон утверждает, что следит за ситуацией в бассейне Красного моря. Выступая 15 сентября в Дубае, советник президента США по арабским и африканским делам Массад Булос подчеркнул, что свобода судоходства между Африканским континентом и Аравийским полуостровом — это тема, которая волнует Вашингтон. «Свобода судоходства в Красном море — это красная линия и очень важная тема для президента Трампа. Мы координируем свои действия с нашими региональными союзниками и вскоре увидим перемены»,— пообещал советник американского лидера.

Нил Кербелов