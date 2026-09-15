В Самарской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла вдвое

По итогам 37й недели 2026 года показатель заболеваемости коронавирусом в Самарской области составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей, 36й недели. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Превышение среднеобластного уровня зафиксировано на пяти административных территориях. Наиболее высокая заболеваемость отмечена в Приволжском районе, а также в городах Жигулевск и Кинель.

Георгий Портнов