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В Самарской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла вдвое

По итогам 37й недели 2026 года показатель заболеваемости коронавирусом в Самарской области составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза выше показателя предыдущей, 36й недели. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Превышение среднеобластного уровня зафиксировано на пяти административных территориях. Наиболее высокая заболеваемость отмечена в Приволжском районе, а также в городах Жигулевск и Кинель.

Георгий Портнов