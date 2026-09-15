По состоянию на сентябрь в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на общую сумму 69,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан получил 69,3 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан получил 69,3 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из них 59,1 млрд руб. составили субсидии, 6,3 млрд руб. — субвенции, 3,3 млрд руб. — иные межбюджетные трансферты. Также республика получила 220,2 млн руб. дотаций и 332,9 млн руб. из федеральных фондов.

Всего в этом году в бюджет Татарстана планируется направить 96,2 млрд руб. из федерального бюджета.

Анна Кайдалова