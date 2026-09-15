Банк «Инго» подал иск на 1 млрд руб. к свердловской «Лорри» и еще пяти компаниям

Банк «Инго» подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям, входящим в транспортную группу «Монополия», на сумму более 1 млрд руб. Исковое заявление в суд поступило 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В качестве ответчиков в материалах указаны екатеринбургское АО «Лорри» (входит в группу перевозчика Globaltruck), а также пять петербургских организаций: ООО «Монополия», ООО «Монополия Файненшл Сервисес», ООО «Фортис», ООО «Монополия. Онлайн» и ООО «Монополия Инвестмент».

Детали основания для предъявления иска пока не известны. Параллельно в Арбитражном суде Свердловской области разбирается заявление Сбербанка о признании АО «Лорри» банкротом. Размер задолженности перед кредитором превышает 492 млн руб.