Банк «Инго» подал иск на 1 млрд руб. к свердловской «Лорри» и еще пяти компаниям
Банк «Инго» подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям, входящим в транспортную группу «Монополия», на сумму более 1 млрд руб. Исковое заявление в суд поступило 11 сентября.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В качестве ответчиков в материалах указаны екатеринбургское АО «Лорри» (входит в группу перевозчика Globaltruck), а также пять петербургских организаций: ООО «Монополия», ООО «Монополия Файненшл Сервисес», ООО «Фортис», ООО «Монополия. Онлайн» и ООО «Монополия Инвестмент».
Детали основания для предъявления иска пока не известны. Параллельно в Арбитражном суде Свердловской области разбирается заявление Сбербанка о признании АО «Лорри» банкротом. Размер задолженности перед кредитором превышает 492 млн руб.
Как указано на сайте «Лорри», компания входит в группу Globaltruck – одного из крупнейших FTL-перевозчиков в России, лидера на рынках Урала и Сибири. Компания занимается доставкой грузов в страны Центральной, Южной и Северной Европы, а также в различные регионы России. Парк группы насчитывает свыше 1,3 тыс. тягачей и около 1,5 тыс. тентовых и рефрижераторных полуприцепов. По данным СМИ, контрольный пакет акций Globaltruck находится в собственности ГК «Монополия».