Краснокамский завод металлических сеток за полгода увеличил прибыль втрое
Чистая прибыль ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» за шесть месяцев 2026 года составила 28,9 млн руб. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда — 8,7 млн руб.). При этом выручка предприятия сократилась на 10% — за полгода этот показатель составил 291,4 млн руб. Годом ранее выручка достигала 324,2 млн руб. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте общества.
Согласно бухгалтерской отчетности, денежные поступления от продажи продукции, выполнения работ и оказания услуг сократились с 316,2 млн до 254,7 млн руб. Проценты по долговым обязательствам выросли в четыре раза — до 16 млн руб. Платежи в связи с оплатой труда работников изменились незначительно — за полугодие они составили 148 млн против 133,2 млн руб. за шесть месяцев 2025-го.
ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции.