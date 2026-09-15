Орешкин: участники БРИКС планируют создание новых институтов внутри организации
На следующем саммите БРИКС участники могут принять решение о создании новых проектов сотрудничества, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, потребность стран в таких инициативах связана с расширением организации и увеличением ее экономического влияния.
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«Это то, что будет играть важную роль с точки зрения формирования новых институтов, таких как, например, на Западе является ОЭСР. Что-то похожее вполне может быть создано на базе БРИКС в ближайшие годы», — отметил господин Орешкин, отвечая на вопрос о возможных предложениях стран-участников.
Он также привел в пример Новый банк развития, чьи полномочия участники БРИКС пытаются усилить уже некоторое время. В организации считают, что платформа сможет привлечь долгосрочные инвестиции в страны и поможет в их развитии. Как отметил замглавы администрации президента, запрос на аналогичные проекты среду участников БРИКС только растет.
За заявлением о новых институтах стоят прежде всего прикладные механизмы: увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, финансовая система с аналогом SWIFT и общий рынок ценных бумаг. Это переводит обсуждение БРИКС от согласования позиций к созданию инфраструктуры расчетов и финансирования, однако единый платежный инструмент осложняет низкий уровень экономической интеграции стран объединения.
У БРИКС уже есть финансовый институт для такой работы. Новый банк развития был учрежден в 2014 году для финансирования инфраструктурных и устойчивых проектов, а к концу 2024 года одобрил более 100 проектов на сумму свыше $33 млрд, включая проекты в транспорте, энергетике, цифровой и социальной инфраструктуре. Участники БРИКС уже некоторое время пытаются усилить его полномочия, рассчитывая, что платформа поможет привлечь долгосрочные инвестиции в страны объединения.
Платежный контур остается наиболее уязвимым элементом конструкции: в 2025 году сообщалось, что за десять лет обсуждения трансграничной системы заметного прогресса добиться не удалось, а быстро меняющаяся динамика мировой торговли может осложнить задачу. Дополнительное ограничение создают вторичные санкции: в 2024 году банки и корпорации ряда стран БРИКС блокировали расчеты с российскими поставщиками, даже поддерживая дружественные отношения с Россией.