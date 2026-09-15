Орешкин: участники БРИКС планируют создание новых институтов внутри организации

На следующем саммите БРИКС участники могут принять решение о создании новых проектов сотрудничества, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, потребность стран в таких инициативах связана с расширением организации и увеличением ее экономического влияния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это то, что будет играть важную роль с точки зрения формирования новых институтов, таких как, например, на Западе является ОЭСР. Что-то похожее вполне может быть создано на базе БРИКС в ближайшие годы», — отметил господин Орешкин, отвечая на вопрос о возможных предложениях стран-участников.

Он также привел в пример Новый банк развития, чьи полномочия участники БРИКС пытаются усилить уже некоторое время. В организации считают, что платформа сможет привлечь долгосрочные инвестиции в страны и поможет в их развитии. Как отметил замглавы администрации президента, запрос на аналогичные проекты среду участников БРИКС только растет.