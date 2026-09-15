Импорт ягод из Киргизии в Прикамье увеличился почти вдвое

С 1 января по 15 сентября этого года в Пермский край было ввезено 117,2 тонн свежей клубники и малины из Республики Киргизия. Это в 1,9 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года (61,4 тонны). Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

10 сентября сотрудниками управления было досмотрено 3,5 тонн импортных ягод. По результатам их исследований карантинных объектов обнаружено не было. Территориальный Россельхознадзор оформил акты фитосанитарного надзора на использование продукции по назначению.