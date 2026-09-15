В Ульяновске открыли новую поликлинику, которую ждали 15 лет

Во вторник в Ульяновске состоялось открытие новой поликлиники в Засвияжском районе. Об этом в своем Макс-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских, отметив, что жители Дальнего Засвияжья ждали открытия новой взрослой поликлиники для микрорайона более 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

Как отметил глава региона, для пациентов в новой поликлинике организовано 19 терапевтических участков, большой диагностический блок с современным оборудованием, в том числе МРТ-аппаратом, рентгенаппаратом, флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ и функциональной диагностики. На втором этаже разместили отделение реабилитации.

В поликлинике в целях разделения потоков пациентов и обеспечения их инфекционной безопасности предусмотрено три отдельных входа: для пациентов центра лучевой диагностики, посетителей с повышенной температурой и центральный вход — в терапевтический и профилактический блоки. Поликлиника рассчитана на 31,2 тыс. взрослых пациентов. По просьбе жителей маршрут общественного транспорта №28 продлен до новой поликлиники. Отмечается, что на эту линию закуплены автобусы большого класса.

О планах строительства поликлиники было объявлено еще в 2011 году, тогда же был даже выделен земельный участок под объект, однако из-за отсутствия средств проект не реализовывался. Контракт на строительство с поставкой оборудования на общую сумму 705,7 млн руб. был заключен в июне 2024 года по результатам открытого конкурса с компанией «Ульяновскцентргазстрой». Строительство началось в 2025 году. В конечном итоге фактический бюджет проекта вместе с комплектацией поликлиники составил более 900 млн руб. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену.

Профильный вице-премьер облправительства Анна Тверскова пояснила «Ъ-Волга», что новая поликлиника не будет самостоятельным юрлицом — она является филиалом поликлиники №4 Засвияжского района. С вводом филиала в него переходит часть персонала из основного здания поликлиники. На сегодня, по словам вице-премьера, филиал укомплектован медперсоналом на 80%. Штат филиала составляет 100 человек, из них 77 человек — медперсонал. 28 человек из них — новые специалисты, принятые в штат поликлиники.

По словам главврача Валентины Карауловой, на сегодня врачи в филиале есть на всех ключевых постах по профильным направлениям, хотя пока не все профильные направления обеспечены работой в две смены. Поликлиника, по утверждению главврача, начнет полноценный прием пациентов уже с 16 сентября.

Андрей Васильев, Ульяновск