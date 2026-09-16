Пермское предприятие обязалось выплатить московскому мясокомбинату 600 тыс. руб.

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между московским ООО «Микояновский мясокомбинат» и пермским ООО «Лядовские продукты». Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Мировое соглашение было утверждено 7 сентября.

В соответствии с соглашением ООО «Лядовские продукты» признало нарушение интеллектуальных прав на товарный знак «Москворецкая» и должно выплатить московскому предприятию компенсацию в размере 600 тыс. руб. Денежные средства пермская компания обязалась выплатить двумя платежами по 300 тыс. руб. Срок оплаты первого платежа — до 25 августа 2026 года, второго — до 25 сентября 2026 года. В случае просрочки платежа более чем на три дня «Микояновский комбинат» вправе обратиться в суд и взыскать с ответчика штраф 400 тыс. руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Микояновский мясокомбинат» зарегистрировано в Москве в ноябре 2021 года для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 2,1 млрд руб. Учредитель — ЗАО «Акционерная внешнеэкономическая компания „Эксима“». Генеральный директор — Алексей Якимов. По итогам 2025 года выручка компании составила 9,1 млрд руб. По информации сайта Znakoved, товарный знак «Москворецкая» принадлежит «Микояновскому комбинату».

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «Микояновский комбинат» подало иск в Арбитражный суд Пермского края к ООО «Лядовские продукты» на сумму 1,3 млн руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.

Ранее федеральный производитель инициировал подобные судебные разбирательства с другими региональными заводами за использование своих наименований.

По данным kartoteka.ru, ООО «Лядовские продукты» зарегистрировано в мае 2020 года в Перми и занимается производством мясных полуфабрикатов, колбас и выпечки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и руководителем является Марина Подушкина. По итогам 2025 года выручка компании составила 0 руб. Сайт компании не открывается, но, по информации в группе компании в сцосети, в Перми находится 14 магазинов «Лядовские продукты», где представлена продукция предприятия.