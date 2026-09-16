Прикамский производитель молока сменил топ-менеджера

Руководителем ООО «Колхоз имени Ленина» с 7 сентября является Павел Иванов, следует из данных Rusprofile. Ранее эту должность на протяжении двух лет занимал Константин Иванов.

ООО «Колхоз имени Ленина» ведет деятельность с 2017 года в селе Осинцево Кишертского района Прикамья. Ранее предприятие, занимающееся производством сырого молока, принадлежало владельцу ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергею Поздееву. В 2024 году бизнесмен продал его предпринимателю из Ханты-Мансийского автономного округа Супьяну Хужулову. В 2025 году выручка ООО «Колхоз имени Ленина» составила 208 млн руб., чистая прибыль — 27 млн руб.