Глава МИД Венгрии обвинила предшественника в ущербе бюджету на $12 млн

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан обвинила своего предшественника Петера Сийярто в нанесении ущерба бюджету страны в 4 млрд форинтов ($12,6 млн) и подала заявление в полицию. Об этом глава дипломатического ведомства заявила в видеообращении, передает MTI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анита Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Анита Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Госпожа Орбан указала, что раньше дипломаты летали обычными регулярными рейсами. Однако с 2022 года Петер Сийярто и его делегация стали брать в аренду частный самолет или специальный борт вооруженных сил для полетов за границу. При этом количество поездок, а также характер дипломатических мероприятий и программ существенно не изменились. Бывшее руководство министерства также брало частный самолет для поездок в Братиславу, Вену или Белград, куда можно добраться за пару часов на машине или поезде.

По словам министра, эти поездки с 2022 по 2026 год могли обойтись бюджету Венгрии в указанную сумму ($12,6 млн), то есть в пять раз дороже, чем если бы послы взяли билеты в бизнес-классе. Однако сумма может быть еще больше, поскольку расчеты не включают затраты на борта вооруженных сил. Госпожа Орбан также подчеркнула, что это нарушает внутренний регламент министерства, который не предусматривает таких возможностей для поездок и настаивает на экономии средств.

Представители бывшей правящей партии «Фидес» заявили, что полеты министра иностранных дел осуществлялись в полном соответствии с постановлением правительства. В партии отметили, что внешняя политика при их правительстве не была «политическим туризмом», в отличие от нынешней, когда министры проводят дни за границей ради нескольких часов официальных мероприятий.