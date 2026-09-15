В Татарстане за год выдача автокредитов снизилась на 6,7%

В Татарстане в августе выдали 5,3 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее, когда было оформлено 5,7 тыс. кредитов, следует из данных НБКИ.

По числу выданных автокредитов республика заняла третье место среди регионов России. Больше кредитов оформили только в Москве (6,7 тыс.) и Московской области (6,2 тыс.).

В Чувашии в августе выдали около 1,1 тыс. автокредитов против 1,3 тыс. годом ранее. Снижение составило 18,7%, республика заняла 28-е место. В Кировской области выдали около 1 тыс. кредитов против 1,1 тыс. в августе прошлого года — на 5,4% меньше. Регион занял 29-е место.

Всего в России в августе выдали 101 тыс. автокредитов. За год показатель снизился на 6,9%, но по сравнению с июлем вырос на 3,7%.

Анна Кайдалова