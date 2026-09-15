В Молдавии заговорили о скорой реинтеграции на фоне протестов на левом берегу

Молдавия потенциально ближе, чем когда-либо, к урегулированию приднестровского конфликта, заявил бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя. По его оценке, восстановить территориальную целостность страны при верном подходе можно всего за три-шесть месяцев. При этом власти страны до сих пор так и не представили четкий план реинтеграции, признал эксперт.

Бывший вице-премьер связал «окно возможностей» с разрушением прежней системы европейской безопасности после начала военных действий на Украине. Сейчас, считает он, перспектива урегулирования реальнее, чем в прошлые годы, хотя самый благоприятный момент возник еще в апреле 2022 года.

Это заявление прозвучало на фоне вновь возникших протестов. 15 сентября более 300 представителей общественных организаций и трудовых коллективов собрались у пункта пропуска на выезде из Бендер по направлению в Кишинев. Среди пришедших были участники войны в Приднестровье 1992 года.

Митингующие выступили против НДС и акцизов, которые Молдавия с 1 сентября начала взимать с части товаров, ввозимых в Приднестровье. Кишинев называет эти меры выравниванием налоговых условий и шагом к экономической интеграции. Тирасполь считает их давлением на предприятия и население.

Владимир Маврин (Кишинев—Тирасполь)