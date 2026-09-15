Прикамье и АО «Газпром бытовые системы» будут развивать промкооперацию

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня посетил Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы» — крупнейшего в России производителя бытовой техники. Глава региона и генеральный директор компании подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве и развитии промышленной кооперации в Прикамье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В этом году на предприятии ввели в строй новый автоматический сборочный конвейер — это стало продолжением системной модернизации производства. В 2025 году на предприятии установили еще один робот-манипулятор и высокопроизводительный автоматический механический пресс. Линейка выпускаемой продукции постоянно обновляется: за девять месяцев этого года освоен выпуск 45 новых изделий. В 2026 году общее количество произведенных бытовых плит превысило 7,5 млн единиц.

«Приятно видеть, как предприятие развивается: внедряются новые технологии, автоматизируется производство, обновляется линейка продукции. За этими результатами стоит работа всего коллектива. Спасибо за профессионализм и труд на благо Чайковского и всего Пермского края. В Год пермской промышленности особенно важно отметить людей, благодаря которым развиваются наши предприятия», — отметил глава Прикамья.

АО «Газпром бытовые системы» входит в структуру ПАО «Газпром» и производит бытовое газовое оборудование и комплектующие.