В Нидерландах начали расследование диверсий на железной дороге

В Нидерландах с начала дня 15 сентября было зафиксировано более 30 сбоев в движении поездов из-за посторонних предметов на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора ж/д инфраструктуры Нидерландов. Национальная полиция расследует инциденты как акты диверсии.

Больше всего проблем с движением поездов наблюдается на востоке страны, в районах Зволле, Девентера и Амерсфорта. Из-за посторонних предметов автоматическая система может ошибочно определить, что на путях стоит поезд. В таких случаях сигналы светофоров автоматически переключаются на запрещающий сигнал, из-за чего составы вынуждены останавливаться или снижать скорость. В ProRail не уточнили, какие именно материалы и предметы мешают движению. Компания предупредила пассажиров о задержках и отменах поездов.

По состоянию на 12:50 движение не большинстве участков ж/д восстановили. Не работает только сообщение между Амерсфортом и Апелдорном, пишет nu.nl. Видеозаписи с камер наблюдения переданы полиции.

По данным NOS, на некоторых участках путей к рельсам прикреплены трубы. Силовики их демонтируют. На путях вблизи Девентера обнаружили большой мешок, его убрали с путей с помощью подъемника. Что находится внутри — неизвестно.

Пока ни одна из групп активистов не взяла на себя ответственность за диверсии. Extinction Rebellion, известная своими блокировками автомагистралей, и представители фермерской протестной группы Agractie отрицают свою причастность. Сбои на железной дороге произошли в День принца. Обычно в это время король Нидерландов выступает в парламенте с речью.