В Самаре продлили ограничения движения на перекрестке улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе

В Самаре до 21:00 (MSK+1) 18 сентября кольцевое пересечение в районе перекрестка ул. XXII Партсъезда и Московского шоссе останется недоступным для проезда при движении по ул. XXII Партсъезда в направлении ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ограничения связаны с продолжающимися работами по восстановлению водовода и дальнейшей реконструкции участка кабельной линии электропередачи. Частично отключена контактная сеть троллейбусов, в связи с чем перевозки в направлении железнодорожного вокзала и ул. Ново-Садовой троллейбусами №№ 17, 19 и 20 осуществляются по временным схемам. Также скорректированы трассы следования городских автобусов № 55 и автобусов № 21м.

Руфия Кутляева