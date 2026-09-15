Нефтепровод по дружбе

Уголовное дело группы из пяти жителей Удмуртии, в их числе работники нефтяной компании и ИП, о хищении свыше 100 т нефтепродуктов направили в суд. Следствие считает, что фигуранты незаконно подключились к оборудованию в Сарапульском районе, откуда автоцистернами вывозили черное золото и продавали на стороне. Их с поличным задержали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. За кражу предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отсюда подельники вывозили нефтепродукты

Фото: МВД по Удмуртии Отсюда подельники вывозили нефтепродукты

Фото: МВД по Удмуртии

Следственный отдел МВД по Удмуртии завершил расследование уголовного дела пяти местных жителей о хищении и продаже более 100 т нефти. Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурантам предъявлено обвинение в краже из нефтепровода в особо крупном размере и в легализации средств, полученных преступным путем (ст. 158, ст. 174.1 УК РФ).

Среди обвиняемых — 38-летний индивидуальный предприниматель, придумавший схему, водитель и три сотрудника нефтедобывающего предприятия, включая 40-летнего работника службы безопасности. По версии следствия, он исполнял роль информатора и предупреждал сообщников о запланированных проверках.

Обвинение считает, что на протяжении нескольких месяцев 2025 года они перекачивали нефтепродукты из магистрального трубопровода на объекте в Сарапульском районе в автоцистерны, после чего сбывали краденое различным организациям, в том числе базирующимся за пределами Удмуртии, под видом печного топлива.

Четырех участников группы полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали с поличным в сентябре 2025 года. Личность работника службы безопасности, оказавшегося пятым сообщником, установили в ходе следствия.

Как сообщили в МВД, горючее продавалось через фирму предпринимателя, знакомого с лидером группы. По версии следствия, он не догадывался о незаконном происхождении поставляемого товара. Таким образом организатор легализовал свыше 2 млн руб. Эти средства распределялись между подельниками.

Всего задержанным вменяют кражу более 100 т черного золота. Ущерб нефтедобывающему предприятию следствие оценило в 3,5 млн руб. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых. Речь идет о четырех легковушках и двух цистернах для перевозки горючего общей стоимостью 4 млн руб.

Дело направили в Сарапульский райсуд Удмуртии, сообщили в региональной прокуратуре. За кражу, совершенную группой лиц, предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Евгений Щепелев