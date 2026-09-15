На востоке Оренбуржья произошло возгорание сухой травы

В районе поселка Первомайский в Орске зафиксировали возгорание сухой травы. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Изза сильного ветра тушение пожара осложнено. На месте происшествия задействованы 14 специалистов и 5 единиц специализированной техники МЧС России, а также подразделения РСЧС.

По данным оперативных служб, на текущий момент угрозы населенному пункту нет. Ситуация находится на контроле профильных ведомств, работы по локализации и тушению огня продолжаются.

Андрей Сазонов