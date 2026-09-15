В Екатеринбурге обсудили сотрудничество России и Африки

В Екатеринбурге прошла дискуссия «Африканский вектор. Разговор без галстуков» о сотрудничестве России и Африки в образовании, технологиях и гуманитарной сфере. Встреча состоялась в рамках Международного фестиваля молодежи на площадке марафона «Знание.Первые».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что партнерство с Африкой следует начинать с молодежи. Она напомнила, что в 1957 году Москва приняла VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший 34 тыс. участников из 131 страны, включая десятки африканских делегаций. Через три года, в Год Африки, когда независимость получили 17 государств континента, в Москве основали Университет дружбы народов, годом позже получивший имя первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы.

Нынешний фестиваль объединил 10 тыс. участников из 190 стран. По приведенным Марией Захаровой данным ООН, медианный возраст жителей Африки составляет 19,5 года, а больше половины населения континента моложе 20 лет. В Западной Европе медианный возраст составляет 43 года.

Мария Захарова также сообщила, что Россия восстанавливает дипломатическое присутствие на континенте, сократившееся после распада Советского Союза. По ее словам, в федеральном бюджете на 2026 год заложено более 10 млрд руб. на квоты для иностранных студентов, а африканское направление входит в число приоритетных. Африканские студенты учатся в том числе в Казани, Томске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова сообщила, что в российских вузах учатся 37 710 африканских студентов. По ее словам, суверенитет африканских государств не сводится к безопасности и включает независимость в развитии — современные технологии, гуманитарные программы и взаимодействие университетов.

Президент Союза африканских диаспор и Ассоциации эфиопской общины в России и СНГ, старший научный сотрудник ИНИОН РАН Зенебе Тафессе Кинфу назвал безопасность необходимым условием развития. Он также призвал использовать преподаваемые в России африканские языки — суахили и амхарский — для создания материалов о стране и общения с африканцами.