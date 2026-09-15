Все заводы «Продимекс» приступили к переработке сахарной свеклы

К началу второй декады сентября заводы ГК «Продимекс» во всех регионах присутствия перерабатывают сахарную свеклу. Последним начал сезон сахароварения Земетчинский сахарный завод в Пензенской области.

Фото: ГК «Продимекс»

Традиционно первыми начали работу южные предприятия Группы компаний. На текущий момент этими заводами переработано уже свыше 650 тыс. тонн корнеплодов. Суммарная переработка заводами «Продимекс» составляет на настоящее время более 1,5 млн тонн.

Активно идет уборка стратегической культуры — в Курской области она убрана уже более чем на четверти площадей, в Воронежской — на 16%. На том же уровне показатели в хозяйствах ГК «Продимекс» в ЮФО. Специалисты отмечают, что урожайность сахарной свеклы на юге в этом году выше, чем в прошлом сезоне.

В Черноземье сейчас стоит оптимальная погода — теплая, с периодическими осадками.

Копка сахарной свеклы идет без проблем — почва не пересушена, корнеплоды имеют хороший тургор. Качество корнеплодов в этом году агрономы оценивают значительно выше, чем в предыдущем, так как растения не страдают от сильной жары и не развивается церкоспороз.

Даже сахарная свекла поздних сроков сева имеет хорошие показатели сахаристости — свыше 17%.

В этом сезоне в регионе было значительно больше осадков — как перед севом, так и в период активного роста корнеплодов. Это положительно сказалось на урожайности культуры, которая прогнозируется более высокой, чем в прошлом году.

Главный агроном филиала «Елань — Агро» Евгений Щеглов поделился: «На сегодня мы убираем сою и копаем сахарную свеклу. По нашей компании уже убрали 38 % сои. Средняя урожайность пока 2,1 тн/га, но она будет стабильно повышаться. Сахарной свеклы выкопали 15,88 га и средняя урожайность по нашей компании 35,5 тн/га».

Желаем аграриям успешной работы!