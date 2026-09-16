Что нужно знать о выборах-2026

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. Запланировано более 2,2 тыс. избирательных кампаний, на которых замещаются свыше 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Произошла ошибка загрузки карты итогов выборов. Введите название или кликните на карту, чтобы узнать подробнее Явка Результаты Регионы, где доступно ДЭГ Доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ) Отфильтровать по уровню выборов Выборы депутатов Госдумы Главы регионов Парламенты регионов Думы столиц субъектов Данные по всей стране К данным по всей стране Явка: 0% Число избирателей: 0 чел. Госдума, по партспискам: Госдума, по партспискам: Госдума, одномандатники: Глава региона: Выборы депутатов Выборы депутатов

Кто выбирает По данным ЦИКа на 1 июля 2026 года, численность избирателей в России составляет 111 037 047 человек. Она увеличилась на 2,9 млн по сравнению с прошлой думской кампанией — на 1 июля 2021 года насчитывалось 108 145 648 человек. Зато число избирателей за рубежом снизилось с 2 047 140 до 1 816 504 человек. Для них откроют 319 участков в 152 странах. Больше всего избирательных участков будет в Евразии — 237 в 84 странах. В Африке откроется 50 участков в 45 странах. В Северной Америке можно будет проголосовать на 13 участках в девяти странах, в Южной Америке — на 16 участках в 12 странах, в Австралии и Новой Зеландии — на трех участках. Всего по России откроется более 90 тыс. избирательных участков. Найти свой участок по адресу можно с помощью поиска на сайте Центризбиркома.

Кого выбираем В Государственную думу избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. В федеральном бюллетене представлены десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Первоначально было зарегистрировано одиннадцать федеральных списков, однако 10 августа Верховный суд отменил регистрацию списка «Яблока». 17 августа апелляционная инстанция оставила решение в силе. Строку партии исключили из бюллетеня, сохранив номера остальных участников. В зарегистрированных федеральных списках числились 2816 кандидатов, по одномандатным округам — 1620. В пересчете на один мандат это составляет приблизительно 12,5 кандидатуры по спискам и 7,2 — по округам. Какие партии участвуют в выборах. Справка Читать далее Прямые выборы глав проходят в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Зарегистрированы 39 кандидатов от восьми партий из 40 выдвинувшихся. Отказов в регистрации не было, один претендент снялся самостоятельно. Еще в трех республиках — Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — глав избирают региональные парламенты. Кто баллотируется на выборах глав регионов Читать далее Основные выборы законодательных собраний проходят в 39 регионах, где замещается 1691 мандат. По данным ЦИКа, зарегистрированы 18,5 тыс. кандидатур: 14 тыс.— в партийных списках и 4,5 тыс.— по округам. Новые составы городских представительных органов избирают в десяти административных центрах: Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Калининграде, Кемерово, Саратове и Ханты-Мансийске. На этих основных выборах замещаются 320 мандатов, зарегистрированы 2399 кандидатур. Помимо основных кампаний проводятся дополнительные выборы на освободившиеся депутатские места.

Как голосуем В основные дни голосования, 18, 19 и 20 сентября, участки обычно работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности или другой предусмотренной законом уважительной причине не могут прийти на участок, вправе обратиться за голосованием на дому. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет заранее выбрать участок по месту нахождения. На выборах Госдумы за федеральный партийный список можно проголосовать по всей России, а за одномандатника — в пределах соответствующего избирательного округа. По данным ЦИКа на 2 сентября, подано 936 тыс. заявлений. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяется в 33 регионах: в 32 — используется федеральная платформа, в Москве — собственная система. Потенциальный охват составляет более 48,4 млн избирателей. Голосование на vybory.gov.ru будет непрерывным — с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября по времени соответствующего региона. По сообщению Минцифры от 7 сентября, через «Госуслуги» подано более 3 млн заявлений на ДЭГ из 32 регионов. Больше всего — в Московской области, 573 тыс. Москва в эту статистику не входит. Москвичам с постоянной регистрацией в столице и учетной записью на mos.ru предварительная заявка на ДЭГ не требуется. Голосовать онлайн можно через elec.mos.ru. На участках Москвы применяется также электронное голосование с помощью терминалов. Москвичи могут выбрать удобный столичный участок непосредственно в дни голосования, без предварительного заявления. Избирателям из других регионов необходимо заранее прикрепиться к московскому участку. Они смогут проголосовать за федеральные партийные списки, а жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей — также за главу своего региона. С 30 августа по 17 сентября в 36 регионах проводится досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в плавании, и полярных станциях. За рубежом голосование отдельных групп избирателей началось 4 сентября. Для территорий с военным положением или средним уровнем реагирования действуют особые правила. В 12 регионах предусмотрена возможность досрочного голосования с 28 августа по 17 сентября. Конкретные даты и места определяют комиссии. Допускается в том числе голосование на придомовых территориях. На зарубежных участках, в отличие от кампании 2021 года, выдают только один бюллетень — за федеральные партийные списки. Голосование за одномандатников за пределами России не проводится.