Что нужно знать о выборах-2026
Кого выбираем, как голосуем, что изменилось с прошлой думской кампании
Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. Запланировано более 2,2 тыс. избирательных кампаний, на которых замещаются свыше 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
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Выборы депутатов
Кто выбирает
По данным ЦИКа на 1 июля 2026 года, численность избирателей в России составляет 111 037 047 человек. Она увеличилась на 2,9 млн по сравнению с прошлой думской кампанией — на 1 июля 2021 года насчитывалось 108 145 648 человек. Зато число избирателей за рубежом снизилось с 2 047 140 до 1 816 504 человек. Для них откроют 319 участков в 152 странах.
Больше всего избирательных участков будет в Евразии — 237 в 84 странах. В Африке откроется 50 участков в 45 странах. В Северной Америке можно будет проголосовать на 13 участках в девяти странах, в Южной Америке — на 16 участках в 12 странах, в Австралии и Новой Зеландии — на трех участках.
Всего по России откроется более 90 тыс. избирательных участков. Найти свой участок по адресу можно с помощью поиска на сайте Центризбиркома.
Кого выбираем
В Государственную думу избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. В федеральном бюллетене представлены десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
Первоначально было зарегистрировано одиннадцать федеральных списков, однако 10 августа Верховный суд отменил регистрацию списка «Яблока». 17 августа апелляционная инстанция оставила решение в силе. Строку партии исключили из бюллетеня, сохранив номера остальных участников.
В зарегистрированных федеральных списках числились 2816 кандидатов, по одномандатным округам — 1620. В пересчете на один мандат это составляет приблизительно 12,5 кандидатуры по спискам и 7,2 — по округам.
Прямые выборы глав проходят в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Зарегистрированы 39 кандидатов от восьми партий из 40 выдвинувшихся. Отказов в регистрации не было, один претендент снялся самостоятельно. Еще в трех республиках — Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — глав избирают региональные парламенты.
Основные выборы законодательных собраний проходят в 39 регионах, где замещается 1691 мандат. По данным ЦИКа, зарегистрированы 18,5 тыс. кандидатур: 14 тыс.— в партийных списках и 4,5 тыс.— по округам.
Новые составы городских представительных органов избирают в десяти административных центрах: Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Калининграде, Кемерово, Саратове и Ханты-Мансийске. На этих основных выборах замещаются 320 мандатов, зарегистрированы 2399 кандидатур. Помимо основных кампаний проводятся дополнительные выборы на освободившиеся депутатские места.
Как голосуем
В основные дни голосования, 18, 19 и 20 сентября, участки обычно работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности или другой предусмотренной законом уважительной причине не могут прийти на участок, вправе обратиться за голосованием на дому.
Механизм «Мобильный избиратель» позволяет заранее выбрать участок по месту нахождения. На выборах Госдумы за федеральный партийный список можно проголосовать по всей России, а за одномандатника — в пределах соответствующего избирательного округа. По данным ЦИКа на 2 сентября, подано 936 тыс. заявлений.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяется в 33 регионах: в 32 — используется федеральная платформа, в Москве — собственная система. Потенциальный охват составляет более 48,4 млн избирателей. Голосование на vybory.gov.ru будет непрерывным — с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября по времени соответствующего региона.
По сообщению Минцифры от 7 сентября, через «Госуслуги» подано более 3 млн заявлений на ДЭГ из 32 регионов. Больше всего — в Московской области, 573 тыс.
Москва в эту статистику не входит. Москвичам с постоянной регистрацией в столице и учетной записью на mos.ru предварительная заявка на ДЭГ не требуется. Голосовать онлайн можно через elec.mos.ru.
На участках Москвы применяется также электронное голосование с помощью терминалов. Москвичи могут выбрать удобный столичный участок непосредственно в дни голосования, без предварительного заявления. Избирателям из других регионов необходимо заранее прикрепиться к московскому участку. Они смогут проголосовать за федеральные партийные списки, а жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей — также за главу своего региона.
С 30 августа по 17 сентября в 36 регионах проводится досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в плавании, и полярных станциях. За рубежом голосование отдельных групп избирателей началось 4 сентября.
Для территорий с военным положением или средним уровнем реагирования действуют особые правила. В 12 регионах предусмотрена возможность досрочного голосования с 28 августа по 17 сентября. Конкретные даты и места определяют комиссии. Допускается в том числе голосование на придомовых территориях.
На зарубежных участках, в отличие от кампании 2021 года, выдают только один бюллетень — за федеральные партийные списки. Голосование за одномандатников за пределами России не проводится.
Что нового
Выборы в Госдуму впервые проходят по новой схеме одномандатных округов, утвержденной законом от 23 мая 2025 года. Общее число округов осталось прежним — 225. Москва получила 16 вместо 15 округов, Московская область — 12 вместо 11, Краснодарский край — девять вместо восьми. По одному округу потеряли десять регионов. Включены три округа в ДНР, два — в ЛНР и по одному — в Запорожской и Херсонской областях.
Правила для кандидатов со статусом иностранного агента ужесточены в мае 2024 года. К моменту подачи документов на регистрацию кандидат должен прекратить этот статус. Иноагенты также не могут быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Для кандидатов, аффилированных с иноагентами, сохраняется обязанность указывать аффилированность; она сама по себе неравнозначна статусу иностранного агента.
В мае 2026 года уточнены правила использования изображений и голосов людей в агитации, включая созданные с помощью информационных технологий. Кандидат может использовать собственные изображение и голос, партия — изображения и голоса выдвинутых ею кандидатов. Для использования изображения или голоса другого совершеннолетнего гражданина России требуются его письменное согласие и отсутствие установленных законом ограничений. Использование образов и голосов вымышленных или умерших людей запрещено.
Агитация в СМИ началась 22 августа и завершается в 00:00 18 сентября по местному времени. Отдельного «дня тишины» перед многодневным голосованием нет. В сами дни голосования агитация запрещена.
Видеонаблюдение организовано через служебный портал с ограниченным доступом. Порядок ЦИКа предусматривает непрерывную запись, в том числе ночью. Доступ к трансляциям получают, в частности, кандидаты, партии, Общественная палата РФ и уполномоченные по правам человека. Предусмотрен просмотр в региональных центрах общественного наблюдения. Записи системы видеонаблюдения хранятся не менее года после официального опубликования общих результатов выборов. Для отдельной видеофиксации без трансляции установлен трехмесячный срок, который продлевается при судебном разбирательстве или уголовном деле.
Для журналистов действует порядок аккредитации, принятый ЦИКом 24 июня. Прием заявок в ЦИК завершился 7 сентября. В региональные комиссии их можно подать до 10 сентября. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действуют отдельные порядки, и аккредитационные удостоверения ЦИКа там не применяются.