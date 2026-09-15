С проектировщиком стадиона в Камской долине Перми заключен госконтракт

С победителем конкурса на право проектирования футбольного стадиона в Камской долине в Перми — ООО «Кинетика» — заключен государственный контракт. Стоимость работ составит 158,3 млн руб. Документация должна быть готова до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как указано в техническом задании, общая площадь спортивного объекта ориентировочно составит 50 тыс. кв. м. Тренировки и соревнования на стадионе будут проходить в соответствии с требованиями Российского футбольного союза. Главная арена будет рассчитана на 15 тыс. зрителей. Футбольное поле размером 105 м на 68 м получит искусственное покрытие первой категории с сертификатом ФИФА. Рядом с главной ареной разместят мини-стадион для официальных матчей Академии игровых видов спорта Пермского края и два тренировочных поля. На мини-стадионе также будет обустроено поле размером 105 м на 68 м и трибуны на 550 зрителей. Все поля оборудуют автоматическими системами подогрева и полива.

Начать работы по строительству объекта планируется 15 сентября этого года, а завершить — в 2028–2031 годах.