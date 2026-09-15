Кредит про запас

Администрация Копейского городского округа выставила на торги право открытия трех возобновляемых кредитных линий общим объемом 300 млн руб. Согласно документации, средства привлекаются для покрытия дефицита, хотя в утвержденном бюджете города на 2026 год доходы и расходы полностью сбалансированы, а лимит долга на конец года установлен на нулевой отметке. Эксперты полагают, что коммерческие кредиты с плавающей ставкой, несмотря на дороговизну, остаются единственным безальтернативным вариантом пополнения бюджета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным портала государственных закупок, ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» выступает организатором трех тендеров по заказу администрации Копейска. Предметом каждого лота является открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 100 млн руб. Максимальная цена контрактов, представляющая собой предельный объем выплат по процентам до конца 2028 года, составляет 117,6 млн руб. (по 39,2 млн руб. на каждый лот). Период выборки средств, согласно условиям контракта, должен начаться не ранее 1 октября 2026 года.

В описании объекта закупки прямо указано: услуги закупаются для частичного покрытия дефицита бюджета. Однако в решении собрания депутатов Копейского городского округа №147-МО от 24 декабря 2025 года основные характеристики казны на 2026 год не предполагают дефицита. Прогнозируемый объем доходов и расходов утвержден в равных долях — 8 360 442 538,36 руб. Информация зафиксирована в версии документа, который находится в открытом доступе на сайте городской администрации.

Более того, городские власти установили верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января каждого последующего года в размере 0,00 руб. Это означает, что к концу каждого финансового цикла администрация обязана полностью погасить коммерческую задолженность, чтобы формально соответствовать критериям долговой устойчивости. Тем не менее, предельный объем муниципального долга в течение самого года зафиксирован в программе заимствований на уровне 160 млн руб. Таким образом, суммарный лимит открываемых линий (300 млн руб.) почти вдвое превышает установленный депутатами годовой порог.

Бюджет Копейска сильно зависит от региона. Из 8,36 млрд руб. общего объема доходов безвозмездные поступления (субвенции и субсидии) из областного бюджета составляют 5,13 млрд руб., или 61,4%. Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета прогнозируются на уровне чуть более 3,2 млрд руб.

По сообщению регионального минфина, к коммерческому кредитованию муниципалитет прибегает из-за того, что бюджетные кредиты до 2028 года не предусмотрены.

«На 2026–2028 год предоставление бюджетных кредитов муниципалитетам не предусмотрено, так как областной бюджет исполняется в условиях дефицита»,— отметили в региональном минфине.

Кредиты привлекаются по плавающей процентной ставке, рассчитываемой как ставка ЦБ РФ плюс надбавка 3,45% годовых. При текущем уровне ключевой ставки 14% совокупная стоимость обслуживания долга для Копейска составит 17,45%.

Председатель комитета по инновациям и инвестициям Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Сергей Колобов считает, что такие условия отражают современные реалии денежно-кредитной политики.

«С тех пор, как государственное кредитование по линии Минфина РФ сократилось, регион вынужден выходить на коммерческий рынок. К высокой ставке прибегают просто потому, что нет иного способа финансирования дефицита бюджета»,— пояснил «Ъ-Южный Урал» господин Колобов.

Эксперты указывают, что плавающая ставка перекладывает все риски на плечи заемщика. В случае дальнейшего ужесточения политики Банка России и роста ключевой ставки, расходы Копейска на обслуживание кредитов могут вырасти непредсказуемо, что при «нулевом» дефиците потребует секвестра других расходных статей, включая социальные обязательства или благоустройство.

Действия Копейска полностью укладываются в логику финансового поведения Челябинской области в 2026 году. Ране ГКУ «Центр организации закупок» уже подвело итоги 16 аукционов на открытие невозобновляемых кредитных линий для нужд правительства региона на общую сумму 15,7 млрд руб. Областной минфин также выбрал плавающую ставку и короткий срок заимствования (один год).

Ситуация обусловлена резким ростом дефицита областного бюджета, который после июльских корректировок достиг 72,5 млрд руб. при расходах 388,5 млрд руб.

В министерстве финансов региона подчеркивают, что коммерческие линии — это лишь подстраховка, их открытие свидетельствует о подготовке к сложной фазе исполнения бюджета в четвертом квартале. В настоящее время доля коммерческих кредитов в структуре госдолга Южного Урала составляет около 15%, а общий объем долговых обязательств — 107,6 млрд руб.

Аналогичную тактику применяют и другие крупные муниципалитеты. Мэрия Челябинска ранее успешно заключила контракты с АО «Т-Банк» (ранее «Тинькофф») на открытие линий с лимитом по 200 млн руб. каждая. Город заплатит банку около 15,7 млн руб. процентов при начальной ставке 17,8% годовых.

Челябинская область помнит и другие случаи займа средств. В бизнес-сообществе до сих пор вспоминают 2006 год, когда для реализации амбициозной программы дорожного строительства экс-мэр Михаил Юревич через профильные ведомства инициировал залог здания челябинской мэрии (площадь Революции, 2) в «Промстройбанке». Тогда удалось привлечь 350 млн руб. Кредит был успешно погашен, а здание выведено из-под обременения.

Впрочем, не все выходы на долговой рынок были успешными. В октябре 2020 года, в разгар пандемии, администрация Челябинска пыталась занять 3,6 млрд руб., однако более половины аукционов (9 из 16) не состоялись из-за отсутствия заявок от банков.

Администрация Копейска в документации подчеркивает свое право не использовать кредит в полном объеме. Региональное финансовое ведомство отмечает, что постоянно контролирует долговую нагрузку муниципалитетов.

«Решение вопросов, связанных с привлечением в местные бюджеты заемных средств, относится к полномочиям муниципальных образований. Вместе с тем, правительством Челябинской области осуществляется постоянный контроль за долговой нагрузкой муниципалитетов. Привлечение коммерческого кредита Копейском согласовано минфином региона и проверено на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства. При этом перед городом, как и перед всеми муниципалитетами региона, поставлена задача принять все необходимые меры для минимизации займов»,— отмечают в минфине Челябинской области.

Евгений Рыженьков