Объем внешней торговли России сохранился на прежнем уровне, утверждает замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, показатель не изменился даже после введения антироссийских санкций.

Сейчас торговый оборот страны держится на отметке около $600–700 млрд. То есть, на том же уровне, что и в период с 2020-2021 гг., заявил господин Орешкин.

«Введение санкций, уход международных банков — была надежда тех, кто хотел наказать Россию и исключить из мировой торговли»,— подчеркнул замглавы администрации (цитата по ТАСС). Напротив, санкционное давление, считает он, помогло России перейти на независимую от евро и доллара финансовую систему. В 2025 году их доля в международных расчетах составила 15%.