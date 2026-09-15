Орешкин: объем внешней торговли России не изменился после введения санкций
Объем внешней торговли России сохранился на прежнем уровне, утверждает замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, показатель не изменился даже после введения антироссийских санкций.
Сейчас торговый оборот страны держится на отметке около $600–700 млрд. То есть, на том же уровне, что и в период с 2020-2021 гг., заявил господин Орешкин.
«Введение санкций, уход международных банков — была надежда тех, кто хотел наказать Россию и исключить из мировой торговли»,— подчеркнул замглавы администрации (цитата по ТАСС). Напротив, санкционное давление, считает он, помогло России перейти на независимую от евро и доллара финансовую систему. В 2025 году их доля в международных расчетах составила 15%.
Сохранение внешнеторгового оборота сопровождалось не сохранением прежней географии, а ее резкой перестройкой. В 2019–2024 годах доля Азии выросла в российском импорте с 44% до 68%, а в экспорте — с 38% до 76%; импорт из Китая стал опорой новой конфигурации торговли, тогда как доли ЕС и США сократились.
Параллельно менялся механизм расчетов. Во втором квартале 2024 года на доллар и евро пришлось менее 20% расчетов за российский экспорт, на рубль — около 40%, а на юань, рупию и дирхам — чуть более 42%; в первом квартале 2025 года рублевые платежи за импорт достигли 53,5%. В материалах ЦБ уход от доллара и евро связывался в том числе с проблемами использования корреспондентских счетов западных банков.
Часть прежних поставок была заменена не прямым импортом, а реэкспортом: объем параллельного импорта в 2024 году оценивался в $36 млрд, а через страны СНГ ввозилось товаров на $13–16 млрд. При этом структура импорта изменилась не полностью без потерь: в 2025 году его объем оказался на 4,9% ниже уровня 2021 года, главным образом из-за сокращения ввоза машин и оборудования.