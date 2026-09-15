Путин похвалил Роспотребнадзор за работу в России и мире

Президент России Владимир Путин отметил хорошие результаты работы Роспотребнадзора как в России, так и в мире. Об этом он заявил на встрече с главой ведомства Анной Поповой.

«Работа чрезвычайно важная. У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа и результат хороший. И внутри страны, и в контактах, в работе с нашими коллегами за рубежом, причем в разных регионах мира»,— сказал господин Путин. Госпожа Попова поблагодарила президента за внимание к деятельности Роспотребнадзора.

На вопрос Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Анна Попова ответила, что сейчас она в стране стабильная. Глава ведомства добавила, что к сезону гриппа и простуд Роспотребнадзор готовится вместе со всей системой здравоохранения. По словам госпожи Поповой, ведомство сможет привить все население, которое в этом нуждается, за 2-2,5 месяца.

Среди международных направлений работы Роспотребнадзора, Анна Попова отметила помощь в ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Уганде. Сотрудники ведомства привезли в страну тест, который «оказался очень эффективным». «У нас была возможность, что называется, донастроить его там. Он сегодня самый эффективный и прошел первый этап квалификации, регистрации в ВОЗ»,— отметила глава Роспотребнадзора.