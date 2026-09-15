Минфин разрешит регионам выводить компании с госучастием на IPO

Минфин готовит изменения в законодательство, которые позволят региональным компаниям с долей госучастия выходить на IPO, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компании, которые находятся в собственности субъектов на IPO и готовы это делать в ближайшее время», — сказал Алексей Яковлев на форуме РБК «Кэпитал маркетс» (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас по закону о приватизации нельзя продавать доли субъектов в компаниях через организованные торги. Минфин подготовит поправки, чтобы снять это ограничение. Изменения планируется включить в федеральный проект по развитию рынка и направить в Госдуму в осеннюю сессию.

Господин Яковлев отметил, что Минфин с конца прошлого года ведет диалог с региональным сегментом, рассказывая средним и небольшим компаниям о возможностях долевого и долгового финансирования. «Видим активную обратную связь, многие компании смотрят в этом направлении и уже запускают процесс, даже несмотря на то, где рынок сейчас находится», — сказал он.