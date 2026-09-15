В Самарской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 37,3 %

В Самарской области зафиксирован заметный рост заболеваемости ОРВИ: за 37-ю неделю 2026 года выявлено 7836 случаев. Это на 37,3 %, или на 2127 случаев, больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Показатель заболеваемости составил 25,1 случая на 10 тыс. населения — он остается ниже эпидемического порога на 8,2 %. При этом динамика по возрастным группам неоднородна. Так, заболеваемость ниже эпидпорога среди детей до двух лет (на 70,4 %), 3–6 лет (на 60 %) и 7–14 лет (на 52,7 %). В то же время в группе от 15 лет и старше порог превышен на 45,2 %.

Рост зафиксирован во всех возрастных категориях: среди детей до двух лет — на 12,1 %, 3–6 лет — на 39,7 %, 7–14 лет — на 114,5 %, а среди лиц от 15 лет и старше — на 31,9 %.

Георгий Портнов