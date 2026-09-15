Лукашенко назвал ложными заявления о репрессиях в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США Джоном Коулом назвал ложью заявления о «репрессиях» в стране и задержаниях по политическим мотивам после освобождения части заключенных. По его словам, властям нет необходимости политически кого-либо преследовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Джон Коул (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Спецпосланник президента США Джон Коул (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели — вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем»,— сказал Александр Лукашенко американскому представителю.

США с 2025 года смягчают санкции в отношении Белоруссии. В обмен власти республики начали освобождать заключенных. Так, в марте Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных по делам «экстремистской направленности».