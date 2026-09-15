После слияния «ГЕОТЕК» будет работать под брендом «Башнефтегеофизика»

«Башнефтегеофизика» (БНГФ) и «ГЕОТЕК» объединятся после сделки по слиянию и поглощению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Башнефтегеофизики» Алексея Белошицкого. «ГЕОТЕК» продолжит работу под брендом «Башнефтегеофизики».

Господин Белошицкий заявил, что завершить сделку планируется до конца года. В ближайшее время в Федеральную антимонопольную службу будет направлено ходатайство для согласования слияния компаний.

«Сделан только первый шаг: надлежащим образом оформлены необходимые сегодня корпоративные процедуры и выгодно приобретены основные долги "ГЕОТЕКа", обеспеченные его контрольным пакетом акций. Помимо разрешения ФАС потребуется финальная оценка активов и проведение ряда других мероприятий»,— заявил глава «Башнефтегеофизики».

«Башнефтегеофизика» — российская нефтесервисная компания с головным офисом в Уфе, история которой связана с развитием нефтяной промышленности Башкортостана с 1932 года. Компания входит в число крупнейших отечественных производителей нефтегазового оборудования и имеет статус системообразующего предприятия ТЭК. Выручка БНГФ в 2025 году составила 37,3 млрд руб.

«ГЕОТЕК» (прежнее название «ГЕОТЕК Сейсморазведка») образован в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана, Узбекистана и других стран. В 2025 году выручка компании равнялась 6,3 млрд руб.

Олег Вахитов