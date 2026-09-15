В Башкирии ожидаются грозы, порывистый ветер и туман

16 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем — грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-восточный, южный, 5–10 м/с, днем местами порывы достигнут 16 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +8…+13°, в горных районах — до +3°, днем поднимется до +18…+23°, в южных районах — до +28°.

Ночью и утром на некоторых участках дорог возможен туман, который сократит видимость до 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет, днем местами пройдет кратковременный дождь. Подует юго-восточный, южный ветер, 5–10 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +10...+12°, днем повысится до +21...+23°.

Майя Иванова