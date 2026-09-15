TotalEnergies вложит €100 млн в развитие ИИ для разведки и добычи нефти и газа

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о расширении сотрудничества со стартапом Mistral в сфере ИИ. Компании запускают трехлетнюю совместную программу с инвестициями более €100 млн. Ранее ИИ Mistral использовали в основном для обслуживания клиентов. Теперь модели задействуют в разведке и инжиниринге месторождений.

Как следует из сообщения TotalEnergies, новые модели ИИ должны помочь геологам компании в разведке, классификации и разработке нефтяных и газовых резервуаров. Партнеры создадут новое поколение передовых ИИ-моделей, «которые оптимизируют существующие проекты компании и повысят эффективность добычи углеводородов».

Эксперты предупредили о рисках подобного применения ИИ в добыче нефти и газа, пишет La Tribune. По их словам, алгоритмы, ускоряющие и удешевляющие извлечение ископаемого топлива, могут способствовать росту выбросов и замедлить переход к зеленой энергетике.

Екатерина Наумова