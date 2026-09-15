В Актанышском районе Татарстана перед судом предстанут 35-летний мужчина и 44-летняя женщина, обвиняемые в покушении на убийство семьи и поджоге двух домов. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя 10 лет раскрыли покушение на убийство семьи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане спустя 10 лет раскрыли покушение на убийство семьи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2016 года в одном из сел района подожгли частный дом, где с женой и тремя детьми жил предприниматель. Пожар заметила соседка и разбудила семью. Через две недели после переезда семьи в другой дом его также подожгли. Семья вовремя покинула помещение.

Установить причастных к поджогам сразу не удалось, расследование приостановили и возобновили только в этом году. По версии следствия, к преступлению был причастен племянник предпринимателя, который хотел завладеть доходами дяди и привлек к поджогам знакомую.

Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, в том числе малолетнего, совершенном группой лиц с особой жестокостью и общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Анна Кайдалова