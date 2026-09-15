ВТБ подвел промежуточные итоги работы программы «Пушкинская карта», которая в сентябре отметила 5-летний юбилей. За время ее работы участники купили 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд руб. Чаще всего по «Пушкинской карте» молодые люди ходили в кино (37%), театры и дома культуры (по 17%), а также музеи. Чуть реже — на концерты и в библиотеки. Третьяковскую галерею в рамках программы посетили 800 тыс. раз, Мариинский театр — 280 тыс.. Самыми активными регионами по оформлению карты стали Чувашия, Татарстан и Оренбургская область.

Внеочередное собрание акционеров «Яндекса» приняло решение о выплате дивидендов в 110 руб. на акцию за первое полугодие 2026 года. Такой размер выплат ранее был рекомендован советом директоров компании. В опубликованном сообщении говорится, что дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение выплат — 21 сентября.

Минэкономразвития подготовило пакет поправок к закону о платформенной экономике, который должен дополнить правила работы маркетплейсов с продавцами и ПВЗ. С мерами ознакомились «Ведомости». Проект ограничивает срок перечисления денег партнерам 30 днями, запрещает площадкам устанавливать для российских компаний и предпринимателей дискриминационные условия, а также уточняет правила скидок: селлеры смогут устанавливать минимальную цену и отказываться от участия в акциях.